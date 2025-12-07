ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 70 раз

В Белгородской области за последние сутки зафиксированы обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. Зафиксировано 16 снарядов и более 50 дронов, что привело к ранениям одного человека и повреждениям жилых домов, автомобилей и инфраструктуры.

В Грайворонском округе зафиксированы 16 снарядов и удары 10 беспилотников. В Краснояружском округе атакованы поселок Красная Яруга и села Колотиловка и Староселье. В Шебекинском округе сбиты 22 беспилотника, а в Белгородском округе дроны атаковали поселок Малиновка и села Лозовое, Нехотеевка и Петровка. В Борисовском, Валуйском и Волоконовском округах также зафиксированы атаки дронов.

В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары сброшено взрывное устройство, повредившее частный дом. В Белгороде пострадал мирный житель, которому оказали помощь в больнице. Повреждены линия электропередачи, грузовой автомобиль, пять частных домов, а также административное и коммерческое здания.