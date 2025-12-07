Песков: обновленная стратегия нацбезопасности США во многом соответствует видению РФ

Корректировки, внесенные в стратегию нацбезопасности США, во многом соответствуют видению правительства России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И, наверное, можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине как минимум»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В обновленной американской стратегии нацбезопасности есть формулировки «против конфронтации и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений», сказал пресс-секретарь президента. Нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих, и сейчас президент страны Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, отметил господин Песков.

Однако бывает, что написано все очень «красиво и концептуально», но на деле все по-другому, сказал Дмитрий Песков. Поэтому, добавил он, нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция.