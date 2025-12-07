Гавайский вулкан выпустил фонтаны лавы высотой 370 метров

Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил фонтаны лавы высотой около 370 м во время 38-го эпизода извержения, следует из данных Геологической службы США.

Фото: @USGSVolcanoes

Извержение началось около полуночи по московскому времени. В начале наблюдались три примерно одинаковых фонтана высотой 150 м. «Этот тройной фонтан — крайне редкое явление, и за время этого извержения он наблюдался впервые»,— сообщили в американском ведомстве.

На данный момент высота шлейфа из водяного пара и газа SO2 (диоксида серы) составляет около 4500 м над уровнем земли. Вершина вулкана примерно за два часа опустилась на 9,5 микрорадиана, что считается быстрым падением.

37-й эпизод извержения Килауэа произошел 25 ноября и продолжался свыше 9 часов. Тогда вершина вулкана наклонилась примерно на 16,5 микрорадиана.