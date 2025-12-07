За три дня на прямую линию с Путиным поступило более 300 тыс. обращений

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным за первые три дня поступило более 314 тыс. вопросов от граждан России. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные нейросети GigaChat от Сбера.

Статистика показывает, что 67% обращений направили женщины, тогда как мужчины составили 33%. Наиболее активно вопросы задают граждане в возрастных группах от 36 до 55 лет и старше 55 лет. Как отмечают организаторы, основная тематика обращений связана с социальной поддержкой, на втором месте идут вопросы, касающиеся специальной военной операции, поддержки военнослужащих и состояния российской экономики.

Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания прямой линии. Послать обращение можно несколькими способами: через чат-бот в мессенджере Max, официальные группы программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, по телефону 8-800-200-40-40, а также через СМС или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» запланирована на 19 декабря в 12:00 по московскому времени.