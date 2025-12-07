Пострадавшие на танкере Swanlake пришли в себя и остаются в больнице

Двое российских моряков, которые отравились на танкере Swanlake в ноябре, пришли в себя и остаются в больнице. Об этом «РИА Новости» рассказала супруга моряка, который скончался на судне. По ее словам, происшествие на танкере все еще продолжают расследовать.

19 ноября власти Стамбула сообщили об отравлении российских моряков на танкере Swanlake в Мраморном море. Один из членов экипажа — 32-летний моряк из Астрахани Заур — погиб при очистке резервуара, где нашли высокое содержание аммиака, сероводорода и летучих органических соединений. Двое других моряков были госпитализированы — они отравились испарениями, когда пытались помочь своему коллеге.

Старший помощник капитана был задержан по подозрению в причастности к происшествию. Самого капитана судна не арестовали из-за необходимости его присутствия на борту.