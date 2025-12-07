Силы ПВО сбили шесть дронов за час над Брянской и Курской областями

Министерство обороны России сообщило, что с 7:00 до 8:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ. По три БПЛА были уничтожены в Брянской и Курской областях.

За прошедшую ночь российские ПВО сбили 77 дронов ВСУ. Самое большое число беспилотников было сбито в Саратовской области — 42. В Ростовской области перехватили 12 дронов, в Крыму — 10, а в Волгоградской области — девять. В Белгородской области уничтожили два беспилотника, а по одному аппарату перехватили в Астраханской области и Чеченской Республике.

Из-за ночных атак Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов во Владикавказе (аэропорт «Беслан»), Волгограде, Грозном («Северный»), Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске. Эти меры были сняты в 8:19 по московскому времени. В Саратове ограничения были отменены раньше, в 5:56.