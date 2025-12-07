В Новосибирске произошел порыв на теплотрассе

В Новосибирске ремонтная бригада устраняет порыв на теплотрассе. Дефект произошел на участке теплосети на ул. Связистов Ленинского района, сообщает «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Из-за аварии снижена температура подачи тепла.

«Сегодня в 8.30 утра выявлен дефект на теплосети в районе улицы Связистов. Ремонтные бригады выехали на место, занимаются поиском поврежденного участка сети и его локализацией. На Связистов и прилегающих улицах значительно снижены параметры теплоснабжения. После локализации места дефекта они будут восстановлены. Сроки устранения повреждения сообщим в ближайшее время», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале СГК.

Количество домов и зданий, в которых понижены параметры теплоснабжения, не уточняется. Дефект устраняют ремонтные бригады СГК, в том числе специалисты первого и третьего районов тепловых сетей, на месте работают четыре единицы техники.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска по факту аварийного отключения тепла и горячей воды организовала проверку.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидаются сильные морозы. Значительные аномалии минимальной температуры прогнозируются 8-10 декабря. Ночью столбики термометров опустятся до 33 градусов мороза, что ниже нормы на 11-14 градусов.

Лолита Белова