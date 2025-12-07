Число погибших при пожаре в клубе на Гоа возросло до 25

Из-за пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа пострадали шестеро, погибли не менее 25 человек, среди них — четверо туристов и 14 сотрудников, передает NDTV со ссылкой на власти страны. Ранее сообщалось о 23 жертвах.

Пожар вспыхнул на кухне клуба Birch by Romeo Lane в поселке Арпора в поселке Арпора. Предположительно, причиной стал взрыв баллона на кухне заведения.

Главный министр Гоа Прамод Савант сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь. «Я приказал начать расследование всего инцидента, чтобы определить его причину и найти ответственных»,— написал он в X.

Против владельца и гендиректора ночного клуба возбуждены уголовные дела, вскоре они будут арестованы, сообщил господин Савант агентству PTI.

«Пожар в Арпоре, Гоа, глубоко огорчает. Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких. Пусть пострадавшие поправятся как можно скорее»,— написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в X. Он добавил, что правительство Гоа оказывает пострадавшим всю возможную помощь.