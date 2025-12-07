Три аэропорта на Северном Кавказе приостановили работу

Росавиация сообщила, что в аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса введены ограничения на прием и отправку самолетов. Они действуют примерно с 2:50 мск.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова и Владикавказа.

Позднее глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что режим «Ковер» введен не только в Владикавказе, но и в Моздоке.

В ночь на 7 декабря власти Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Саратовской области и некоторых других регионов России предупредили об угрозе атаки БПЛА.