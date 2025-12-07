Россия не будет нападать на Европу, так как предмета для такого военного конфликта нет, сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами»,— сказал господин Пушков в интервью сербской газете Politika.

По словам сенатора, европейские власти обвиняют Москву в намерении напасть на ЕС «лишь для оправдания продолжающегося финансирования Украины». Он также сказал, что «главный голос» в НАТО принадлежит США. По его словам, Вашингтон вряд ли «даст добро на военный конфликт» альянса с Россией.