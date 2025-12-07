Qatar Energy: отказ от российского газа ударит по ЕС

Гендиректор нефтегазовой Qatar Energy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби считает, что отказ Евросоюза от российского газа пагубно скажется на европейских странах.

«Что они будут делать, если Катар сократит поставки СПГ и американские компании тоже? Если это действительно так, это будет очень пагубно для Европы, на мой взгляд, не только для нефтегазовых компаний, но и для всех компаний»,— сказал Саад бен Шарида аль-Кааби на Дохийском форуме (цитата по ТАСС).

При этом глава Qatar Energy сказал, что Катар «готов поддержать все страны в обеспечении их потребностей», если это коммерчески оправдано для обеих сторон.

3 декабря Совет ЕС достиг предварительного соглашения о поэтапном сокращении импорта российского газа. Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с конца 2026 года, на поставки трубопроводного газа — с осени 2027 года.