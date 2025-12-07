Хегсет: США неустанно работают над урегулированием конфликта на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США «неустанно» работают над урегулированием российско-украинского конфликта. Он добавил, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа Соединенные Штаты «заключили восемь крупных мирных соглашений».

«Даже сейчас, когда мы разговариваем, под руководством президента мы неустанно работаем над тем, чтобы положить конец трагической войне на Украине — войне, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом»,— сказал господин Хегсет на форуме по национальной обороне (запись опубликована на YouTube-канале Пентагона).

Глава Пентагона также заявил, что администрацию экс-президента США Джо Байдена «больше волновали границы Украины, чем наши собственные». По его словам, при Дональде Трампе Вашингтон «готов говорить с противниками», включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.