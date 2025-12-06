Теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал турнира WTA 125

Россиянка Камилла Рахимова, которая в начале декабря сменила спортивное гражданство, вышла в финал турнира WTA 125 во французском Анже. В полуфинале теннисистка победила хорватку Антонию Ружич.

Рахимова обыграла Ружич со счетом 4:6, 6:3, 7:5. В финале она встретится с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач. На турнире Рахимова выступает в нейтральном статусе.

24-летняя Камилла Рахимова занимает 112 место в мировом рейтинге. На ее счету три титула WTA в парном разряде. На турнирах US Open, Roland Garros и Wimbledon она добиралась до третьего круга. В начале декабря стало известно, что Рахимова сменила спортивное гражданство и на международных турнирах будет выступать под флагом Узбекистана.