«Зенит» хочет перезимовать первым

Благодаря победе над «Акроном» в 18-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» поднялся на первое место. Петербуржцы воспользовались ранним удалением в составе соперника и взяли верх 2:0, доведя серию без поражений до 14 матчей. Тем временем «Спартак» на своем поле сыграл вничью 1:1 в столичном дерби с «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш (слева) и динамовец Даниил Фомин (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш (слева) и динамовец Даниил Фомин (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Независимо от исхода дерби ни «Спартак», ни «Динамо» не могли быть удовлетворены результатом выступления в первой части чемпионата. Для красно-белых потолком стало шестое место, а бело-голубые в лучшем случае имели возможность уйти на зимний перерыв седьмыми, но все равно с серьезным отставанием от вышестоящих команд. Вообще перед 18-м туром динамовцы находились на девятой строчке в Российской премьер-лиге, а непосредственно перед матчем со «Спартаком» уже очутились на 11-й, куда их задвинули «Ахмат» и «Ростов», одержавшие победы над «Оренбургом» и «Рубином».

Собственно, на фоне неудачного выступления в чемпионате красно-белые и бело-голубые практически синхронно расстались с главными тренерами Деяном Станковичем и Валерием Карпиным. При этом и те, и другие пока не определились с новыми наставниками, дав поработать в качестве исполняющих обязанности Вадиму Романову и Ролану Гусеву. Причем и.о. главного тренера «Спартака» уже успел выиграть два дерби — у ЦСКА в РПЛ и «Локомотива» в Кубке России. И хотя в третьей встрече под руководством Романова спартаковцы потерпели поражение от «Балтики», многие отметили положительные изменения в их игре. Прежде всего преемнику чересчур импульсивного Станковича удалось сбалансировать ее и убрать излишнюю нервозность, исходившую от сербского специалиста.

Правда, в матче с «Динамо» красно-белые сразу допустили ту же ошибку, которая привела к поражению в Калининграде, пропустив после вбрасывания аута в их штрафную площадь. Сейчас им повезло, что гол Константина Тюкавина отменили из-за миниатюрного офсайда. У них же в дебюте ближе всех к голу был отбывший дисквалификацию Манфред Угальде, особенно когда ему отдал пас от лицевой линии Маркиньос. А на 19-й минуте отличился Пабло Солари, который легко избавился от опеки Роберто Фернандеса и сделал настолько неудобный прострел, что центральный защитник гостей Максим Осипенко срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, вскоре именно Осипенко спас «Динамо» от второго гола, заблокировав удар Жедсона Фернандеша после того, как португалец накрутил несколько его партнеров.

В целом игра была равная и ничейная, если бы не автогол Осипенко.

Ну разве что «Спартак» атаковал поинтереснее, тогда как бело-голубые, похоже, не угадали с тактической схемой, в которой их лучший бомбардир в текущем чемпионате Иван Сергеев действовал, что называется, в оттяжке, под Тюкавиным, а порой и как обычный центральный полузащитник. Да и вингеры Ярослав Гладышев с Муми Нгамалё не доставляли хозяевам никаких проблем на флангах. Но в перерыве Гусев заменил только Осипенко на Хуана Касереса, переставив Николаса Маричаля в центр обороны.

В начале второго тайма динамовцы провели быструю атаку с острой передачей Тюкавина на Сергеева, под которого вовремя бросился голкипер Александр Максименко и выручил одноклубников. Затем Гусев выпустил Эль-Мехди Маухуба вместо Гладышева, и его подопечные заметно усилили давление впереди. К тому же и Сергеев выполнял уже более привычные для себя функции нападающего. Однако «Спартак» подловил гостей на опасной контратаке, когда Игорь Дмитриев простреливал на Угальде и костариканец чуть-чуть не дотянулся до мяча. Зато дотянулся Сергеев, когда ему ассистировал Дмитрий Скопинцев, и на 61-й минуте сравнял счет.

Красно-белые тоже надавили на ворота Андрея Лунева, которому пришлось пережить несколько неприятных моментов, в том числе после серии угловых от Эсекьеля Барко на ближнюю штангу. В одном из эпизодов Тюкавин даже едва не организовал еще один автогол, но Касерес подстраховал Лунева. Ничья не устраивала ни «Спартак», ни «Динамо», поэтому игра приобрела довольно открытый характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Акрон» (Тольятти) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Акрон» (Тольятти) (на фото — зенитовец Луис Энрике) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Акрон» (Тольятти) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Акрон» (Тольятти) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Акрон» (Тольятти) (на фото — зенитовец Луис Энрике) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Акрон» (Тольятти) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото

Хозяева вроде бы опять выглядели чуть активнее, а забили бело-голубые, посеяв панику в спартаковской штрафной на стандарте. И если удар Фернандеса Максименко отразил, то Маричаль уже беспрепятственно добил мяч в сетку. Но система VAR обратила внимание главного арбитра Инала Танашева на офсайд у Маухуба, который также участвовал в эпизоде, и еще один динамовский гол был отменен. Марокканец в концовке попробовал все-таки добыть победу для своей команды, но в итоге дерби завершилось миром — 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и будет зимовать на шестом месте, а «Динамо», в активе которого теперь 21 балл, — на десятом.

Борющийся за чемпионство «Зенит» закончил первую часть сезона домашним матчем с «Акроном».

Любопытно, что тольяттинцы в двух предыдущих встречах в РПЛ взяли у петербургского клуба четыре очка, а в первом круге нынешнего чемпионата вполне могли обыграть его второй раз подряд, реализуй Артем Дзюба пенальти перед самым финальным свистком. Сейчас бывший форвард «Зенита» тоже вышел на поле, но уже на 14-й минуте его команда осталась вдесятером. Судьи коллегиально приняли решение, что центральный защитник гостей Йонуц Неделчару совершил фол последней надежды в единоборстве с Педро и заслужил прямую красную карточку.

Хозяевам грех было не воспользоваться такой ситуацией, и на 32-й минуте, когда они снова заперли соперника в его зоне, Жерсон, выражаясь хоккейным языком, точно зарядил от синей линии. А на 41-й минуте петербуржцы повели 2:0, красиво разыграв стандарт. Педро покатил на Луиса Энрике, который пяткой переправил мяч в ворота. «Зенит» победил 2:0 и довел серию без поражений до 14 матчей, поднявшись на первое место с 39 очками. Ну а кто уйдет на зимний перерыв лидером премьер-лиги, выяснится в воскресном противостоянии «Краснодара» с ЦСКА, у которых на данный момент 37 и 36 баллов соответственно.

Александр Ильин