«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 1:1.

На 19-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко забил мяч в свои ворота. На 61-й минуте счет сравнял нападающий «Динамо» Иван Сергеев.

«Спартак» по итогам матча занимает шестую строчку в таблице РПЛ с 29 очками. «Динамо» находится на 10-м месте с 21 баллом.

Следующие матчи состоятся после зимнего перерыва. «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи». «Динамо» примет самарские «Крылья советов».