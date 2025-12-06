Силы ПВО сбили восемь беспилотников над регионами России

Средства ПВО России уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты с 16:00 до 20:00 мск. Над Курской и Белгородской областями уничтожено по три беспилотника, еще два — над Брянской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о перебоях с электричеством в результате атаки. Один человек пострадал. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, ранен один житель. Глава Курской области последствия атаки пока не комментировал.