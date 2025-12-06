В Белгороде нарушена подача электричества после обстрела

В Белгородской области, в том числе в Белгороде, произошли перебои с подачей электричества. Причиной стал «прилет неустановленного боеприпаса», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал один человек.

Раненого мужчину с баротравмой доставляют в больницу Белгорода. Поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна. На местах работают аварийные и оперативные службы. Специалисты восстанавливают электроснабжение.

По словам Вячеслава Гладкова, в последние дни ВСУ увеличили число атак на Белгородскую область, в частности, на Белгород. По данным Минобороны, днем 6 декабря над регионом было сбито два беспилотника, еще 21 — прошлой ночью.