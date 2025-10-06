Минпромторг рассчитывает за пять лет удвоить объем локализованных фармсубстанций

В России почти полностью локализовано производство препаратов из перечня жизненно-важных (ЖНВЛП), рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром». В части производства фармсубстанций, по его словам, еще «мягко говоря, есть над чем работать». Однако в ближайшие пять лет объем производимой в России по полному циклу продукции планируется удвоить, отметил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава Минпромторга Антон Алиханов

Отвечая на вопрос «Ъ» об уровне локализации производства лекарств, министр подчеркнул, что создание полного цикла производства активных фармсубстанций — это только одна из начальных ступеней развития отрасли.

«Следующий шаг — это выход на экспорт. Доступ наших лекарств на рынки зарубежных стран — "вторая колонна", на которой держится развитие фармрынка. Мы активно торгуем, заходим на рынки не только ближнего зарубежья. Считаем, что защита внутреннего рынка — это только первый шаг к тому, чтобы наша фарма приобретала международное измерение»,— пояснил Антон Алиханов.

Виктория Колганова