В Ярославской области у собственника изъяли заросшую борщевиком землю
В Некрасовском округе суд решил изъять земельный участок площадью 170 гектаров из-за зарослей борщевика. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: Правительство Ярославской области
Владелец несколько лет игнорировал требования о ликвидации опасного растения и не предпринимал мер по его уничтожению. При этом на него накладывались штрафы.
«Теперь в отношении злостных нарушителей применяется крайняя мера — изъятие земли с последующей продажей с публичных торгов. Этот прецедент направлен на защиту окружающей среды и интересов добросовестных землепользователей»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.
В 2025 году в регионе обследовали 5 тыс. земельных участков, на 1,4 тыс. из них выявили нарушения. Напомним, что в июле Ярославская областная дума поддержала увеличение размера штрафов за заросли борщевика для юридических лиц до 800 тыс. руб.