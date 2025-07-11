Борщевик станет дороже

В Ярославской области существенно вырастут штрафы за нарушения правил благоустройства и общественного порядка для юридических лиц. Максимальные санкции предусмотрены за заросли борщевика — до 800 тыс. руб. В правительстве области считают, что сейчас предпринимателям легче заплатить штраф, чем устранять нарушение. Депутаты областной думы бурно обсуждали проект закона, но в итоге поддержали его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Ярославской области вырастут административные штрафы для юридических лиц за нарушения правил благоустройства и общественного порядка. Речь идет о нарушении правил содержания фасадов зданий, отсутствии урн, складировании мусора в неположенных местах, зарастании борщевиком, незаконной расклейке объявлений, нарушении тишины и так далее. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняла 10 июля на внеочередном заседании Ярославская областная дума.

Проект закона внес губернатор Михаил Евраев. Как пояснил депутатам начальник административно-технического и государственного жилищного надзора области Олег Кузнецов, действующие штрафы не достигают цели.

«Установленные санкции, к сожалению, не стимулируют к устранению выявленных нарушений, а также не соответствуют предупреждению совершения нарушений вновь»,— сказал господин Кузнецов.

По славам главы инспекции, юрлица зачастую предпочитают оплачивать штраф, а не устранять нарушения, так как это получается дешевле.

«Санкция статьи за борщевик для юридических лиц представляет собой административный штраф от 100 до 130 тыс. руб. Стоимость обработки одного гектара химическим способом составляет 9-10 тыс. руб. Соответственно, 10 гектар это 90 тыс. руб. Обработка должна быть не менее двух раз в год, соответственно, 180 тыс. руб. В данной ситуации мы видим, что владельцам больших участков выгоднее не обработать свой участок и однажды заплатить штраф»,— привел начальник инспекции один из примеров расчетов.

Согласно проекту закона, за нарушение тишины и покоя в дневное время штраф для юрлиц вырастает с 20 до 50 тыс. руб., в ночное — с 40 до 100 тыс. руб. За расклейку объявлений в неположенных местах нужно будет заплатить штраф в 140-180 тыс. руб. вместо 80-100 тыс. руб. ранее. За продажу товаров в неположенных местах штраф вырастет со 100 до 150 тыс. руб., за складирование стройматериалов вне стройплощадки — с 50-70 до 150-210 тыс. руб., за складирование мусора вне контейнеров — с 80-100 до 150-210 тыс. руб.

Значительно вырастут штрафы за парковку на газонах — с 20 до 60 тыс. руб., а при повторном нарушении — с 40 до 120 тыс. руб. За отсутствие урн в местах, определенных правилами благоустройства, будет наложен штраф в 50 тыс. руб., (было 20-40 тыс. руб.), за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по содержанию фасадов зданий — в 160-200 тыс. руб., (было 80-100 тыс. руб.)

Непринятие мер по ликвидации борщевика Сосновского будет стоить штрафа в 300-400 тыс. руб. при первом нарушении, при повторном — 600-800 тыс. руб.

У ряда депутатов новые размеры штрафов вызвали удивление. Одним из спорных моментов народные избранники назвали санкции за содержание фасадов, так как владельцы зданий должны платить за вандализм третьих лиц. Депутат Сергей Хабибулин рассказал об одной из ситуаций.

«Граффити нарисовали на воротах одного из предприятий в Переславле. Проехала машина, зафиксировала электронно. Человеку прислали штраф 30 тыс. руб. В течение трех дней добровольно должен устранить, но как, если он, условно, в отпуске. Вы просто поймите нестыковку: не сам предприниматель, а кто-либо под покровом ночи нарисовал граффити, а наказывают за это не того, кто нарисовал, а предпринимателя»,— сказал господин Хабибулин.

Олег Кузнецов пояснил, что в любой организации должен быть сотрудник, следящий за состоянием здания. По его словам, такую же ответственность несут и руководители муниципальных организаций. Глава инспекции сообщил депутатам, что наложенный штраф может быть снижен или даже заменен на предупреждение, если юрлицо примет конкретные меры. В частности, если собственник имущества устранит нарушение в определенный срок.

«Нет задачи собрать дополнительных денег в бюджет. Задача привести территорию региона в надлежащий вид»,— сказал господин Кузнецов.

Депутат Василий Бобков назвал новый уровень штрафов высоким для предпринимателей Ярославской области и увидел в нем коррупциогенный фактор. «Прошу прокуратуру взять на особый контроль инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области. Когда юрлицу выносят штраф 20 тыс. — все готовы платить. Когда штраф будет 400-800 тыс. руб., здесь прямая коррупционная составляющая»,— сказал господин Бобков.

Рост штрафов за борщевик может привести к отказам собственников от земли, полагает глава комитета думы по законодательству Илья Осипов.

«Увеличение штрафа может породить ситуацию, когда собственники будут отказываться от этих земельных участков и возвращать их в муниципалитет. Тем самым перекладывать ответственность на муниципалитеты. Мы вместо решения проблемы в данном случае загоняем ее в угол. Должна появиться комплексная программа по борьбе с борщевиком, а не с собственниками земельных участков»,— сказал господин Осипов.

При этом Илья Осипов сообщил, что законопроект был рассмотрен и одобрен комитетом по законодательству. В ходе совместной работы исполнительная власть учла ряд пожеланий депутатов.

«Говорить, что закон консенсусный и отражает все позиции депутатов, нельзя, но он однозначно компромиссный»,— сказал господин Осипов.

По итогам голосования 27 депутатов выступили в поддержку проекта закона, четверо — против, шестеро — воздержались. Решение было принято.

Алла Чижова