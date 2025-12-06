Bloomberg: Индия намерена дальше покупать нефть из РФ несмотря на давление США

Индия сократила поставки российской нефти, однако не намерена сворачивать их полностью, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и экспертов. По словам собеседников агентства, пошлин США недостаточно, чтобы прекратить торговлю между Россией и Индией. Страны могут восстановить прежний уровень поставок за счет новых торговых посредников, пишет Bloomberg.

В июне Индия закупала почти рекордные 2,1 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляло примерно 45% от общего объема импорта страны. По информации источников Bloomberg, участвующих в закупках, в 2026 году поставки упадут до 600 тыс. баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с начала 2022 года. При этом ни пошлины, ни санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не привели к полному прекращению поставок российской нефти в Индию.

6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции. Вашингтон объяснил этот шаг стремлением добиться отказа Нью-Дели от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп говорил, что Индия, вероятно, перестанет закупать нефть из России.

В конце октября Reuters писало, что после переговоров Индии и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. 1 декабря Bloomberg сообщал, что Индия впервые с 2021 года купила партию нефти у Гайаны. Президент России Владимир Путин выразил готовность продолжить поставки топлива в Индию.