Bloomberg: Индия закупила первую с 2021 года партию нефти у Гайаны

Индия впервые с 2021 года приобрела партию нефти у Гайаны. В ноябре два крупнотоннажных танкера с топливом по 1 млн баррелей каждый вышли из южноафриканской страны и направились к восточному побережью Индии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Общая протяженность маршрута составила 11 тыс. морских миль (17,7 тыс. км). По нему отправились суда Cobalt Nova и Olympic Lion. Полученное топливо должно поступить на индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе.

По данным агентства, Olimpic Lion перевозит гайанскую нефть сорта Golden Arrowhead и доставит топливо на восток Индии, где находится НПЗ Indian Oil Corp. В резервуарах Cobalt Nova — сорта нефти Liza и Unity Gold. Танкер будет разгружаться в Мумбаи или Вишакхапатнаме. Там расположены заводы Hindustan Petroleum Corp.

6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции. Вашингтон объяснил этот шаг стремлением добиться отказа Нью-Дели от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп говорил, что Индия, вероятно, перестанет закупать нефть из России. В конце октября агентство Reuters писало, что по итогам переговоров между Индией и США нефтеперерабатывающие заводы страны снизили импорт российской нефти на 50%.