Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фотографиями в сообщениях

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени якобы знакомых с подписью «смотрю на фото, вспоминаю тебя». В них содержится ссылка на ложное фото, ведущая к вредоносному файлу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Александра Радченко, руководитель отдела аналитики данных F6, объяснила, что через эти ссылки мошенники устанавливают вредоносное ПО на устройства жертв. Это позволяет злоумышленникам получить полный доступ к смартфону, включая перехват и отправку сообщений, а также сбор данных о финансовых операциях.

«Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы»,— сказала госпожа Радченко.

Вредоносный файл также может самораспространяться через скомпрометированное устройство, запуская фишинговые рассылки и переадресовывая звонки.

Накануне Минцифры сообщило, что на «Госуслугах» постепенно исключат вход по СМС из-за мошенников. Решение было принято «из-за растущего числа случаев мошенничества». Вместо этого пользователям предлагают авторизоваться с помощью мессенджера Max или кода из специального приложения, а также по биометрии.