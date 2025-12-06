Орбан анонсировал визит венгерской бизнес-делегации в Москву

В ближайшие дни Москву посетит венгерская делегация, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан. В нее войдут представители бизнес-сообщества Венгрии, добавил он. Темой обсуждения станет экономическое сотрудничество двух стран.

Визит запланирован на начало декабря, точную дату господин Орбан не уточнил. Он не раскрыл состав делегации, но сказал, что в нее войдет много человек.

На выступлении в венгерском Кечкемете Виктор Орбан заявил, что «необходимо думать о будущем, так как война и санкции уже позади», передает Telex.

Последний раз венгерская делегация посещала Москву в конце ноября. Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили в том числе строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.