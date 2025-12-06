Жителю Орловского района Дона предъявили обвинение в убийстве знакомого

Зимовниковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя пос. Орловский. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здесь уточнили, что фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома, расположенного на ул. Степной в пос. Орловский, во время бытового конфликта нанес 61-летнему знакомому множественные удары ножом в область шеи и груди. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Оперативники задержали злоумышленника. В отношении него, по ходатайству следователя, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас по этому уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства.

Ефим Мартов