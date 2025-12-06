Илон Маск предложил упразднить Евросоюз

Предприниматель Илон Маск призвал упразднить Евросоюз и передать суверенитет отдельным странам сообщества. 5 декабря Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую господину Маску соцсеть X на €120 млн.

«ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ»,— написал господин Маск в соцсети Х.

Штраф ЕК для соцсети Х стал первым, назначенным за нарушение положений закона о цифровых услугах (DSA). Документ был принят в 2022 году. Еврокомиссия постановила, что используемая X голубая галочка для верифицированных аккаунтов вводит пользователей в заблуждение. Такой значок может получить в соцсети кто угодно, и пользователям трудно оценить подлинность такого аккаунта, считают в ЕК.