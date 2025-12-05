Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на €120 млн

Еврокомиссия по итогам двухлетнего расследования оштрафовала соцсеть X на €120 млн. Это первый штраф, наложенный за нарушение положений закона о цифровых услугах (DSA), принятого в 2022 году.

Как отметила Еврокомиссия в своем заявлении, используемая X голубая галочка для верифицированных аккаунтов вводит пользователей в заблуждение. ЕК указывает, что такой значок может получить в X кто угодно — даже без должной верификации — и пользователям трудно оценить подлинность аккаунта с такой галочкой. Кроме того, ЕК указала на отсутствие прозрачности в работе библиотеки рекламы X, проблемы с доступом в нее, а также на отсутствие в ней важной информации, например о содержании конкретной рекламы и названии юрлица, ее оплачивающего.

Еврокомиссия отметила, что у X есть 90 дней на принятие конкретных мер по исправлению всех нарушений. Неисполнение этих требований повлечет за собой повторные и более высокие штрафы.

Как сообщила еврокомиссар по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен, размер штрафа был рассчитан на основании допущенных нарушений. «Мы здесь не для того, чтобы накладывать самые большие штрафы. А для того, чтобы гарантировать, что наше цифровое законодательство соблюдается. И если вы не нарушаете наших правил, вас и не штрафуют. Ничего сложного»,— заявила она журналистам, добавив, что ничего общего с цензурой положения DSA не имеют.

В X решение пока не прокомментировали. В то же время администрация Дональда Трампа уже неоднократно критиковала европейский закон, заявляя, что он направлен исключительно на американские компании.

Алена Миклашевская