Главного тренера «Адмирала» отстранили из-за плохих результатов команды

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы. Причиной названы неудовлетворительные результаты команды, сообщила пресс-служба ХК в Telegram. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

Тамбиев возглавил «Адмирал» в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под его руководством был выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В текущем регулярном чемпионате «Адмирал» с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Сегодня команда проиграла ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3, это стало ее четвертым поражением подряд.