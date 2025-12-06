«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

«Газпром (MOEX: GAZP) экспорт» подала иск к Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT; «дочка» немецкого концерна Uniper) в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Исковое заявление поступило 5 декабря. Сумма иска и другие подробности в судебной картотеке не приводятся.

LBGT была основана в 2007 году и занимается транспортировкой и хранением природного газ. Ей принадлежит 20% в газопроводе OPAL (Ostseepipeline Anbindungsleitung), соединяющим газотранспортную систему Западной Европы с трубопроводом «Северный поток».

Россия с июня 2022 года начала сокращать поставки в Германию по «Северному потоку», объяснив это проблемами с газоперекачивающими агрегатами Siemens Energy. В августе того же года поставки прекратили, и «Газпром» объявил большинству своих клиентов о форс-мажоре. Uniper должна была замещать закупки из РФ, покупая газ по более высокой цене на спотовом рынке. Компания оказалась на грани банкротства. В июне 2024-го Uniper добилась в суде Стокгольма права на расторжение контракта, а также выплаты более €13 млрд.

