Суд отправил в тюрьму ижевчанина, напавшего с ножом на таксиста во время поездки

Ударившего ножом таксиста в Ижевске отправили в колонию строгого режима на шесть лет, такое решение принял Ленинский райсуд города вчера, 5 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвинялся в покушении на убийство (ст. 150 УК).

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Подсудимый — 27-летний ижевчанин — ночью 20 мая поссорился с 30-летним шофером. Автомобиль двигался через перекресток улиц Азина и Областной. В какой-то момент пассажир посчитал, что шофер возит его по кругу. Тогда обвиняемый, находясь на заднем сидении, схватил водителя за шею и ударил ножом в область подбородка.

Таксист смог выбежать из автомобиля и подать сигнал о помощи в рабочем приложении — на место приехали его коллеги. В региональном МВД добавили, что другие таксисты удерживали нападавшего до приезда полицейских, он был задержан. Потерпевшего увезли в больницу с колото-резаной раной в области шеи. Он остался жив. Ранее нападавший был судим, но за что именно не сообщалось. В мае фигуранта отправили в СИЗО.

Ленинский райсуд Ижевска среди прочего учел частичное возмещение морального вреда и назначил нападавшему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшего удовлетворен гражданский иск на 100 тыс. руб.