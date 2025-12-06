Бизнес-класс в новом прочтении — старт продаж квартала GRADE от DOGMA

Федеральная девелоперская компания DOGMA открыла продажи квартир в новом проекте бизнес-класса в Краснодаре.

Квартал GRADE*, выполненный в современном стиле, соединяет строгие формы с прогрессивными технологиями и лаконичностью современного дизайна.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий и расположен в динамично развивающемся микрорайоне в 17 минутах от знаковой точки притяжения – парка «Краснодар». В удобной транспортной доступности находится «Чистяковская роща», торговые центры, крупные краевые и городские больницы, два ВУЗа, в 30 минутах – центр города. Территория застройки квартала составляет 57 гектаров. Проект предусматривает дома переменной высотности от 9 до 18 этажей, рассчитанные на проживание порядка 20 тысяч человек.

«DOGMA сфокусирована на строительстве объектов в рамках комплексного развития территории и берет курс на бизнес-класс даже в формате масштабной жилой застройки. Для нового квартала в Краснодаре мы спроектировали фонтанный комплекс с прогулочной зоной площадью 10 тыс. кв. м. с променадом для прогулок. Также на территории будут организованы три сквера для отдыха и мероприятий, а пешеходные бульвары протяженностью 2,25 км объединят торговые аллеи с пространствами для досуга и отдыха», – отметил Денис Морозов, президент ГК DOGMA.

Квартал GRADE предусматривает обширную социальную инфраструктуру, в том числе образовательные, культурные и спортивные объекты: четыре детских сада на 1 400 мест, две школы на 2 650 учеников c дополнительным образованием, детская школа искусств на 500 мест, поликлиника на 640 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым плавательным бассейном. Важным элементом станет закрытый клуб с подкаст-румом и детской зоной.

Концепция проекта основана на идее «4 ступени гармонии», каждая из которых раскрывается в очередях строительства: «Познание» (исследование окружающего мира), «Вдохновение» (искусство и культура), «Наследие» (кубанские традиции) и «Тепло» (семейные ценности). Архитектурные решения подчеркивают современный стиль: переменная этажность, панорамные окна, подсветка фасадов и дизайнерские МОПы.

Внутренние дворы спроектированы как тихие, закрытые от машин зоны с детскими площадками и Wi-Fi**. Для активного образа жизни предусмотрено шесть спортивных площадок с разнообразием функционала: зоны зрелищных видов спорта с трибунами.

Особое внимание уделено инновациям и комфорту: проект ориентирован на экомобильность с зарядками для электромобилей и велобоксами. Для жителей будут доступны современные цифровые сервисы — система «Умный дом» с IP-домофонией, BLE-доступом «свободные руки», умными счётчиками и бесшовным Wi-Fi. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения на территории, в подъездах и лифтах. Квартиры предлагаются в предчистовой отделке, с террасами и панорамными окнами на верхних этажах, открывающими лучшие виды.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м – на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО СЗ «Краснодарский девелопер 1».

Застройщик входит в ГК ДОГМА

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

