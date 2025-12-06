Глава Таганрога напомнила горожанам о штрафах за использование пиротехники

В Таганроге есть граждане, которые нарушают запрет на использование пиротехнических средств, действующий в регионе с 1 апреля 2025 года, в согласно указу губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Об этом глава города Светлана Камбулова сообщила в своем Telegram-канале.

В преддверии новогодних праздников госпожа Камбулова обратила внимание таганрожцев на такую тему, как продажа и использование пиротехнических изделий. «С 1 апреля 2025 года в регионе введены строгие ограничения не только на использование, но и на реализацию пиротехнических изделий,— напомнила градоначальник.— Продажа и распространение такой продукции запрещена, включая онлайн-продажи и почтовые отправления».

Глава Таганрога пояснила, что ограничения не распространяются на использование некоторых хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

«Надеюсь, что все понимают, почему в нашем регионе действует этот запрет. Многие территории Ростовской области постоянно подвергаются атакам БПЛА, Таганрог не исключение. Все мы прочувствовали тяжесть массированных атак врага. Использование пиротехники в такое непростое время, прежде всего, повышает градус тревожности гражданского населения»,— подчеркнула госпожа Камбулова.

То, что в Таганроге есть люди, которые нарушают запрет на использование пиротехнических средств, глава города видит «по возмущенным комментариям жителей». Их Светлана Камбулова попросила помогать местной власти в выявлении фактов нарушения запрета. Она также напомнила, что для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

«Надеюсь на сознательность наших горожан. Верю, что у нас всех в будущем еще не раз будет повод и возможность отметить новогодние и любые другие праздники яркими фейерверками», — подытожила Светлана Камбулова.

Ефим Мартов