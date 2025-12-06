Обманувшие Долину аферисты показали ей паспорт с фото актера Тома Холланда

Певица Лариса Долина в эфире «Первого канала» рассказала подробности о ситуации вокруг продажи своей квартиры. По ее словам, общавшийся с ней мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга и прислал ей якобы данные своего паспорта. В нем была использована фотография американского актера Тома Холланда. Указанное в паспорте ФИО — Лукин Андрей Олегович — отсутствует в базе данных граждан России, подтвердило «РИА Новости».

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. После певица заявила, что отдала деньги мошенникам, под влиянием которых совершила «фиктивную» продажу. Суд вернул певице право собственности на квартиру. Госпожа Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Она направила жалобу в Верховный суд. Лариса Долина пообещала вернуть ей деньги.

