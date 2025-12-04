В Екатеринбурге открыли две выставки камнерезного искусства Урала

Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) при участии Фонда поддержки искусств и культуры семьи Шмотьевых представил сразу две выставки с произведениями камнерезного искусства мастеров прошлого и современных художников — «Шедевр императорской Екатеринбургской гранильной фабрики» и «Легенды камня».

Директор Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Александр Шмотьев во время осмотра экспозиции Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская «Макошь» (2025). Фото: София Паникова

Показ приурочен к 300-летию камнерезного искусства на Урале и 15-летию собрания Фонда семьи Шмотьевых, сообщили в пресс-службе ЕМИИ. «Камнерезное искусство имеет непосредственное отношение к нашей с вами идентичности. Многие экспозиции отражают сущность Урала через нашу художественную коллекцию»,— рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

Экспозиции, которые включают около 60 произведений, размещены в Главном корпусе ЕМИИ в Историческом сквере. Они сменили постоянную выставку каслинского чугунного литья.

В центре зала коллекция «Шедевр Екатеринбургской императорской гранильной фабрики из собрания Государственного Эрмитажа» с массивной каменной вазой, украшенной бронзовым литьем. Рядом расположены витрины с миниатюрными произведениями рельефной и углубленной резьбы из уральских яшм и агата, выполненные в первой половине XIX века екатеринбургскими резчиками.

Для проекта «Легенды Камня» в витринах разместили современные произведения, созданные Студией камнерезного искусства «Святогор», Камнерезным домом Алексея Антонова и Академией камнерезного искусства Григория Пономарева.

Особенностью выставки стали композиции по сюжетам русских сказок и героях русской истории. Кроме этого впервые покажут работы, связанные с античной мифологией и узнаваемыми литературными образами. Часть экспонатов изготовлена в технике объемной мозаики, когда фрагменты больших фигур тщательно подбирают и составляют по цвету и размеру. Продолжают выставку монокаменные произведения, до трех блоков камня. Их художественная уникальность заключена в особенностях материалов: кремний, кварц, кристалл и минералы.

«На Урале принято воспринимать камнерезное искусство как ремесло, но на самом деле, наше с вами искусство совсем другое. Попрощавшись с советским наследием, можно открыть глаза и посмотреть на место нашей традиции не только в истории русского декоративно-прикладного искусства, но и в истории мировой культуры. Любовь к цветному камню сопровождает человечество на протяжении многих тысячелетий»,— уточнила куратор выставки «Легенды камня», заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Людмила Будрина.

Выставки будут работать до 19 апреля 2026 года.

София Паникова