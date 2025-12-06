Власти Белгородской области продлили выплаты компенсации за аренду жилья

В Белгородской области продлили выплату частичной компенсации за аренду жилья до 1 апреля 2026 года. Компенсации положены жителям 55 населенных пунктов, плюс частично города Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба 5 декабря. По словам господина Гладкова, пока обстановка в области продолжает оставаться сложной, государственная поддержка будет оказываться.

В ноябре правительство РФ выделило Белгородской области 396 млн руб. в качестве возмещения затрат на компенсации вынужденным переселенцам. Речь идет о частичной оплате аренды жилья для граждан, покинувших свои дома. Выделенные деньги рассчитаны на 6,1 тыс. семей.