Spiegel: дипломаты трех стран ЕС «оскорбили» Индию перед визитом Путина

Послы Франции, Германии и Великобритании написали для индийской газеты статью, в которой осудили действия России на Украине. Публикация вышла незадолго до визита в Индию Владимира Путина. Индийские власти «были удивлены, если не сказать, оскорблены» этой статьей, сочтя ее «вмешательством» в дела страны, пишет Spiegel.

О какой конкретно статье и газете речь, не уточняется. Spiegel пишет, что в своей публикации европейские дипломаты не упомянули Индию, которая никогда не выступала с осуждением российской военной операции на Украине.

Президент России на этой неделе посетил Индию с официальным двухдневным визитом. 4 декабря Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу «тет-а-тет». 5 декабря в Нью-Дели прошли официальные переговоры господ Путина и Моди. Во время встречи стороны, в частности, обсудили экономическое сотрудничество двух стран и возможность ввода безвизового режима.

