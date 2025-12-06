Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

За девять месяцев 2025 года Китай увеличил поставки пива в Россию в полтора раза год к году, до $33,4 млн. Это позволило ему стать крупнейшим поставщиком пива в РФ, обойдя Германию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и таможни.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второе место заняла Чехия, которая снизила экспорт почти вдвое, до $15,6 млн. Поставки из Германии упали в шесть раз, до $12,2 млн. В топ-5 вошли Литва (снижение в 2,6 раза, до $9 млн) и Латвия (аналогичная динамика, $8,3 млн).

В топ-10 также попали Армения (нарастила поставки в 5,2 раза, до $7 млн), Польша (падение в 4 раза, до $5 млн), Бельгия (падение в 4,7 раза, до $4 млн), Португалия (рост в 21 раз, до $1,6 млн), Нидерланды (снижение вчетверо, до $1 млн). В целом в январе—сентябре Россия сократила импорт пива вдвое, до $100,8 млн.

Импорт пива из Евросоюза в Россию упал до минимального объема за десять лет: в сентябре поставки сократились до 3 тыс. тонн. Еще летом объемы были в два раза больше. 19 сентября правительство России повысило пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран — сейчас они составляют порядка 150 руб. за литр напитка.

