В Ленинградской области сбили несколько БПЛА

Над Киришским районом Ленинградской области уничтожены несколько БПЛА, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что в регионе сохраняется режим воздушной опасности.

Минобороны РФ об уничтожении дронов над областью не сообщало. По данным оборонного ведомства, в течение ночи средства ПВО сбили 116 БПЛА над десятью российскими регионами. В предыдущий раз Ленинградская область подверглась атаке 2 декабря, обошлось без пострадавших.