Губернатор Ленобласти сообщил о падении обломков БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории региона обнаружены обломки БПЛА. Утром регион подвергся атаке с воздуха.

«На месте падения обломков в Лужском районе работают оперативные службы», — написал глава региона в Telegram.

Около 06:00 мск господин Дрозденко сообщил, что в области была объявлена беспилотная опасность. Местных жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Отбой тревоги был дан в 09:30 мск.