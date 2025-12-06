«Автостат»: альтернативный импорт машин в РФ в 2025 году снизился на 14%

За 11 месяцев этого года по схемам альтернативного импорта в Россию ввезли 143,8 тыс. легковых автомобилей. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

В ноябре в Россию было ввезено более 32 тыс. автомобилей. Это стало максимумом за 2025 год, причем частным образом россияне ввезли новых машин больше, чем официальные дистрибьютеры — 23,8 тыс. шт.

Самой востребованной маркой за год стала Toyota — было ввезено 25,6 тыс. штук, что больше на 34%. Ввоз BMW вырос на 31% до 15,2 тыс. штук. Альтернативный ввоз Geely снизился на 35% до 15,5 тыс. штук, ввоз Lixiang — на 57%, до 9,2 тыс. шт.

В топ-5 вошли машины Mercedes-Benz, ввоз которых вырос на 25% до 8,56 тыс. штук. В десятку брендов также попали Volkswagen (6,9 тыс.), Mazda (6,1 тыс.), KIA (5,4 тыс.), Audi (4,2 тыс.) и Lexus (4,3 тыс.)., уточнил господин Целиков в Telegram.

По итогам ноября средние цены на автомобили резко выросли. Заметнее всего подорожали российские машины, сразу на 8%. Иномарки прибавили 3%, сообщили “Ъ FM” аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Средняя цена китайского автомобиля превышает 3,6 млн руб., а отечественного — 1,8 млн руб.

