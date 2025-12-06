В Татарстане поезд насмерть сбил двоих человек на перегоне

В Татарстане на станции Кукмор вечером 5 декабря поезд Москва — Владивосток насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших железнодорожный путь. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане поезд насмерть сбил двоих человек

Фото: Telegram-канал центрального МСУТ СК России В Татарстане поезд насмерть сбил двоих человек

Фото: Telegram-канал центрального МСУТ СК России

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В августе 2025 года на 857 км перегона Корса-Арск в Татарстане грузовой поезд также насмерть сбил местного жителя 1976 года рождения.

Влас Северин