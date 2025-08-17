Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Татарстане

Казанский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку в связи с гибелью мужчины на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 16 августа 2025 года на 857 км перегона Корса-Арск Горьковской железной дороги грузовой поезд сбил местного жителя 1976 года рождения. Машинист не смог избежать наезда, и пострадавший скончался от полученных травм.

Доследственная проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Влас Северин