Роскачество назвало условия выплаты 13-й зарплаты

Россиянам обязаны выплатить 13-ю зарплату, если она указана в договоре, напомнила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, если выплата «носит произвольный характер», то гарантировать ее получение нельзя.

Эксперт уточнила, что в российском законодательстве нет термина «13-я зарплата», и ее выплата не носит массовый характер. «Конец года — это подходящий момент уточнить у своего руководителя или HR правила премирования и понять, на что вы можете рассчитывать перед долгожданными новогодними праздниками»,— сказала «Ленте.ру» госпожа Ганькина.

Минэкономики ожидает, что по итогам 2025 года рост реальных зарплат снизится до 3,4%. В 2024 году показатель достигал 9,7%. По данным Росстата, средняя зарплата в организациях превысила 96 тыс. руб.

