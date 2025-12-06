«Путь к цели должен быть эволюционным, а не шоковым»

Минпромторг России предложил запретить покупать импортную образовательную робототехнику по № ФЗ-44 (определяет порядок закупок государственными и муниципальными учреждениями). Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Когда такой запрет может вступить в силу, он не уточнил, но добавил, что для его реализации ведомство планирует включить во все нормативные требования закупку только российских продуктов. Проректор по качеству образования Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), профессор Кристина Писаренко считает, что резкое введение ограничений на использование зарубежной импортной техники в сфере образования негативно скажется на качестве учебного процесса.

Кристина Писаренко

«Резкое административное ограничение на использование импортной образовательной робототехники несет в себе существенные риски, которые особенно очевидны для высшей школы, уже интегрированной в текущую технологическую экосистему. Реализация подобного запрета без тщательной подготовки и переходного периода может привести к ряду негативных последствий.

Во-первых, отечественный рынок не покрывает весь спектр потребностей высшей школы ни количественно, ни качественно. Если с базовыми наборами для изучения основ механики и программирования ситуация относительно благополучна, то в сегменте сложных исследовательских роботов наблюдается критическое отставание. Речь идет о высокоподвижных платформах (квадропедах, гуманоидах), прецизионных манипуляторах промышленного класса, а также о специализированных роботах для уникальных экспериментов. Например, лаборатории, занимающиеся передовыми исследованиями в области искусственного интеллекта и автономной навигации, часто используют таких роботов, как Spot от Boston Dynamics или аналоги. Полноценной серийной отечественной альтернативы такому оборудованию для вузов сегодня нет.

Во-вторых, резкий запрет может привести к технологической изоляции студентов и исследователей. Многие международные научные публикации, конкурсы и методики завязаны на конкретные аппаратные платформы и их программные стеки. Разрыв этой связи может замедлить подготовку кадров, способных работать на глобальном технологическом фронте.

В-третьих, преподавательский состав и инженеры-лаборанты годами нарабатывали компетенции на импортном оборудовании. Мгновенный переход на новые, возможно, менее отработанные и документально обеспеченные платформы потребует масштабной переподготовки и может привести к временному снижению качества образовательного процесса.

В-четвертых, отсутствие конкуренции с иностранными производителями в условиях административного запрета может привести к росту цен на отечественные комплексы и замедлению темпов их технологического совершенствования.

Таким образом, цель — создание конкурентоспособной отечественной образовательной робототехнической платформы — является стратегически верной и необходимой для долгосрочного технологического суверенитета. Однако путь к ней должен быть эволюционным, а не шоковым.

Запрет должен вводиться не сразу, а по мере реальной готовности российских аналогов, начиная с базового уровня (школы, колледжи, начальные курсы вузов) и постепенно распространяясь на более сложное оборудование. Необходимы четкие, реалистичные дорожные карты с техническими требованиями и сроками».