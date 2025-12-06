В Ленинградской области объявлена угроза БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА. Предупреждение об угрозе действует примерно с 6:00 мск.

Как уточнил господин Дрозденко в Telegram-канале, из-за воздушной угрозы в Ленинградской области «возможно понижение скорости мобильного интернета».

В предыдущий раз режим угрозы БПЛА в регионе вводился 2 декабря. Тогда силы ПВО сбили четыре беспилотника в Лужском районе. Предупреждение действовало более трех часов.