Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье призвала дождаться решения суда. Ее письмо зачитали в эфире «Первого канала», участие в котором госпожа Лурье решила не принимать.

«На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать»,— сообщила Полина Лурье (цитата по «РИА Новости»).

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Позднее певица сообщила, что отдала деньги мошенникам, под влиянием которых совершила «фиктивную» продажу. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру госпоже Долиной. Госпожа Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

В эфире «Первого канала» Лариса Долина сказала, что вернет Полине Лурье деньги.