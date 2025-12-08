В Адыгее на льготные лекарства в 2025 году направили почти 782 млн рублей

В Адыгее в 2025 году на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями направлено 781,9 млн руб., из которых 170,4 млн руб. — средства федерального бюджета, 641,5 млн руб. — республиканского. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Закупки лекарств проводятся через конкурентные процедуры (аукционы) в рамках законодательства о контрактной системе, что позволяет экономить средства и расширять ассортимент препаратов. Поставки распределяются между 14 уполномоченными аптечными организациями на основании заявок медицинских учреждений.

Для оперативного решения вопросов граждан работает горячая линия минздрава Адыгеи, а контроль за обеспечением льготных категорий находится на особом внимании.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее аптечные продажи лекарственных препаратов в 2024 году достигли 4,5 млрд руб. Это на 17,7% больше, чем аптеки выручили в 2023 году. В натуральном выражении объем реализации сократился на 3,3% — до 12,8 млн упаковок.

Нурий Бзасежев