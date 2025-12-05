Арестованы восемь сотрудников подмосковных рехабов

Суды в Подмосковье отправили под арест до 3 февраля восьмерых сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске и Видном. Еще одному фигуранту назначили домашний арест.

Сотрудники двух рехабов были задержаны 4 декабря. Их обвиняют в незаконном лишении свободы постояльцев реабилитационных центров (ст. 127 УК РФ). Гендиректору центра «Антонов PRO» Максиму Антонову вменяют еще одну статью — похищение человека группой лиц (ст. 126 УК РФ), уточнила пресс-служба подмосковного управления СКР.

Прокуратура Подмосковья сообщала, что сотрудники рехаба «СеРЦА» в деревне Малое Видное незаконно удерживали постояльцев, а также систематически применяли к ним насилие, ограничивали их в пище и воде. Аналогичные нарушения выявили в рехабе АНО «Неугасимая надежда» в деревне Семеновская.