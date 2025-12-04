Следствие попросило суд арестовать восемь сотрудников рехабов в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовных дел по факту незаконных действий сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске и Видном. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте восьми подозреваемых.

По данным ведомства, работники рехаба «СеРЦА» в деревне Малое Видное незаконно удерживали постояльцев. В отношении них систематически применяли насилие, ограничивали в пище и воде. Возбуждено дело о незаконном лишении свободы (п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Задержаны четверо сотрудников центра, в том числе генеральный и финансовый директора.

Аналогичные нарушения выявили в рехабе АНО «Неугасимая надежда» в деревне Семеновская в муниципальном округе Егорьевск. Там тоже задержаны четверо, они проходят по делу о незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 127 УК РФ).

Задержания провели сегодня. По информации «МК», в числе фигурантов Максим Антонов, основатель реабилитационных центров «Антонов Pro». Telegram-канал Baza сообщил, что силовики провели рейды в сети после обращения родственников постояльцев рехаба, пожаловавшихся на пытки.