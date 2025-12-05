А паровоз и ныне там

«Локомотив-Кубань» и ЦСКА 5 декабря в Краснодаре провели, пожалуй, самый зрелищный матч текущего сезона Единой лиги ВТБ. В нем армейцы вели почти всю игру, внезапно оказались позади в концовке, но спаслись за 0,1 секунды до конца и выиграли в овертайме — 95:90. Героем эпизода стал центровой Ливио Жан-Шарль, героем матча — разыгрывающий Мело Тримбл. Он совершил немало ошибок, но все же компенсировал их 35 набранными очками и хладнокровием в самый важный момент.

Матч между «Локомотивом-Кубанью» и действующим чемпионом ЦСКА поначалу до боли напоминал их прошлую встречу, которая вылилась в самое крупное поражение краснодарцев за все время выступлений в Единой лиге ВТБ — 64:104. Как и тогда, с первых минут были развязаны руки у разыгрывающего армейцев Мело Тримбла. Американец забивал издали, набирал очки в проходе, заставлял соперников нарушать на себе правила. Уже к финишу первой четверти на счету самого ценного игрока (MVP) двух прошлых финалов было 12 очков. А его команда вела — 24:14.

Не сказывались на игре армейцев и проблемы, которые команда испытывает в передней линии. Да, видимо не был готов на сто процентов Ливио Жан-Шарль (его участие в матче было под вопросом из-за травмы). Да, за пределами заявки остался Тони Джекири — другой центровой, получивший накануне повреждение. Да, не шла игра у новичка Луки Митровича — первые очки он набрал лишь в середине четвертой четверти. Все это не мешало армейцам наращивать отрыв. Причем и в чужой трехсекундной зоне они все равно выглядели сносно. Успешно проникали туда Александр Чадов и Никита Курбанов. Последний однажды исполнил очень эффектный данк.

При том, что ЦСКА не творил чудес, за пару минут до большого перерыва он вел — 42:25. «Локомотив» атаковал скверно.

Его лидер Патрик Миллер не мог забить с игры, да к тому же пять раз потерял мяч. В сумме за первую половину игроки краснодарской команды совершили 13 потерь. А единственным светлым пятном в составе кубанцев казалась игра Всеволода Ищенко, ни разу не промазавшего и добравшегося до десятиочкового рубежа.

Однако в середине матча хозяевам удался рывок 15:0. Оживило команду дальнее попадание Майкла Мура под сирену об окончании второй четверти. В начале третьей американец, проводивший свой дебютный матч за клуб, отметился еще одним точным трехочковым. Да и Патрик Миллер все-таки забил с игры.

Впрочем, вспышка эта оказалась слишком короткой. Сравнять счет «Локомотив» так и не смог, а ЦСКА нашел чем ответить противнику после тайм-аута.

Вскоре столичный клуб восстановил двузначное преимущество, и смог перенести его в заключительную десятиминутку. Она едва не обернулась для ЦСКА провалом.

Хозяева в ней сыграли дисциплинированно. А гости тем временем теряли мяч в простых ситуациях, нарушали правила в нападении и вообще атаковали с ленцой. Переломной стала потеря Мело Тримбла. Главный герой матча, набравший к тому моменту 25 очков, на ровном месте лишился мяча — и тут же сфолил на оппоненте. Фол признали неспортивным. Так лидер ЦСКА подарил сопернику четыре очка.

На этом «Локомотив» не остановился. Сравнять счет помогло усердие Всеволода Ищенко. Это он здорово сыграл на чужом щите и переправил мяч в кольцо, попутно заработав штрафной бросок. А следующий шаг краснодарцы сделали благодаря снайперским навыкам Миллера. Он забил две «трешки», и его команда вышла в лидеры впервые с самого старта матча, когда она вела 2:0.

Даже невзирая на то, что ЦСКА минимизировал ошибки и нашел способ сравнять счет, судьба матча все равно оставалась в руках хозяев площадки. Они атаковали на победу, и в важнейший момент, когда рука Миллера дрогнула, его подстраховал Би Джей Джонсон. Он переправил мяч в чужую корзину за 0,6 секунды до конца — лучше возвращения после долгого восстановления от травмы не придумаешь!

Краснодарский «Баскет-холл» в ожидании финальной сирены сходил с ума.

Она — сирена — ведь воспринималась как нечто неотвратимое для гостей, оставшихся без тайм-аутов, а значит — без возможности перенести ввод мяча поближе к чужому кольцу — да уже точно упустивших верную победу! Но этих крох — 0,6 секунды — армейцам хватило. Никите Курбанову — чтобы запустить мяч через всю площадку вперед. Ливио Жан-Шарлю — чтобы его поймать, развернуться и пульнуть в цель. Француз расстался с мячом за 0,1 секунды до гудка.

Так игра перешла в овертайм. И в нем соперники до последней минуты шли вровень. И в нем Мело Тримбл оставался самым противоречивым игроком матча. Его ошибки могли стоить команде победы. А победу он в итоге добыл, поразив чужое кольцо издали, когда таймер показывал 16 секунд.

Тримбл, набравший 35 очков, установил итоговый счет — 95:90 в пользу ЦСКА. Армейцы по-прежнему лидируют в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В их активе 11 побед и 2 поражения. Вторым идет казанский УНИКС (10–2). «Локомотив-Кубань» остался третьим (10–4).

Роман Левищев